Фото: живодеры из Свердловской области отрезали голову собаке на глазах у щенков

В социальных сетях появились фото нового преступления бездушных живодеров из российской глубинки.

Под Екатеринбургом неизвестные жестоко убили собаку. В социальных сетях появилось фото с места кровавого преступления.

Телеграм MDK сообщает о бездушной выходке живодеров из Свердловской области. По данным издания, неизвестные хулиганы отрезали голову собаке и выбросили ее на снег. MDK уверяет, что преступление произошло на глазах у новорожденных щенков кормящей матери. Однако никаких доказательств этого факта MDK не публикует.

Зато паблик уже разместил фото с места ЧП. На нем можно разглядеть очертания собачьей головы на грязном снеге. Вокруг валяется мусор и сухая трава, а вот щенки или следы их пребывания на этом кадре отсутствуют.

Фото: MDK