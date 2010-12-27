Фото: в Санкт-Петербурге по "горячим" следам задержаны подозреваемые в краже автомобиля Kia Sportage

Из квартиры подозреваемых были изъяты использовавшиеся для совершения хищений и мобильные телефоны, скрутки замков зажигания автомобилей, блоки управления двигателей от автомобилей "Хендай", "Киа".

Полицейские задержали подозреваемых в хищении иномарки "Киа Спортейдж" в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники угрозыска по "горячим" следам задержали троих участников организованной группы в возрасте от 25 до 32 лет. Они подозреваются в краже автомобиля марки "Киа Спортейдж" от дома 65 по проспекту Космонавтов.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенный автомобиль передан владельцу. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По месту проживания подозреваемых были проведены обыски. Из квартиры были изъяты использовавшиеся для совершения хищений и мобильные телефоны, скрутки замков зажигания автомобилей, блоки управления двигателей от автомобилей "Хендай", "Киа".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области