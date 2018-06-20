Фото: На Новочеркасском "Форд" забодал ВАЗ

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два транспортных средства. Иномарка "Форд" влетела в машину отечественного автопрома ВАЗ-2104. Как отмечают очевидцы, авария произошла на трамвайных путях по Новочеркасскому проспекту.
"Форд" на полной скорости влетел "четверке" в бок корпуса. При этом машина виновника ДТП практически не пострадала, а вот ВАЗ пришел в негодность.
У "Форда" даже фара целая. Четверка сгнила как фольга
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В настоящее время сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства произошедшего.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ
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