Фото: На Новочеркасском "Форд" забодал ВАЗ

Битва иномарки и российской машины завершилась со счетом 1:0. Никто не пострадал.

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два транспортных средства. Иномарка "Форд" влетела в машину отечественного автопрома ВАЗ-2104. Как отмечают очевидцы, авария произошла на трамвайных путях по Новочеркасскому проспекту.

"Форд" на полной скорости влетел "четверке" в бок корпуса. При этом машина виновника ДТП практически не пострадала, а вот ВАЗ пришел в негодность.

У "Форда" даже фара целая. Четверка сгнила как фольга комментируют ситуацию в социальных сетях

В настоящее время сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства произошедшего.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ