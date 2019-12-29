Фото: Данила Козловский впервые стал отцом

У Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь.

Российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Данила Козловский и актриса Ольга Зуева впервые стали родителями. Пара поделилась снимками с новорожденной дочерью в Instagram.

В Instagram Ольги Зуевой под фото многочисленные поздравления. Имя ребёнка не раскрывается. Под постом Данилы Козловского нет комментариев, но по снимку можно сказать, что он счастлив.

Несколько месяцев назад стало известно, что Ольга Зуева подарит своему возлюбленному ребенка. Она улетела рожать в США. Перед родами в Америку отправился и Козловский. Актёры вместе уже около пяти лет, в 2016 году они стали жить вместе

Ранее невеста Данилы Козловского снялась топлес у самой себя

Фото: Instagram/ danilakozlovsky; Instagram/ _olyazueva