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Фонд капремонта напомнил петербуржцам об оплате взносов
Сегодня, 16:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Фонд капремонта напомнил петербуржцам об оплате взносов

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Почтой собственникам было отправлено 36 тысяч писем.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Петербурга разослал дополнительные уведомления о необходимости оплаты взносов собственникам, чьи дома недавно вступили в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Почтой собственникам было отправлено 36 тысяч писем. Рассылку получили собственники помещений при соблюдении двух условий:

- Дом вступил в региональную программу с октября 2022 года;

- Собственник не внёс первые платежи по взносам.

Это не квитанция, а информационное сообщение, призванное оповестить петербуржцев о вступлении их дома в программу капремонта и возникновении обязанности вносить платежи.

Фото: ВКонтакте / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга

 

Теги: взносы, капремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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