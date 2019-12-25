Фонд капремонта напомнил петербуржцам об оплате взносов

Почтой собственникам было отправлено 36 тысяч писем.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Петербурга разослал дополнительные уведомления о необходимости оплаты взносов собственникам, чьи дома недавно вступили в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Почтой собственникам было отправлено 36 тысяч писем. Рассылку получили собственники помещений при соблюдении двух условий:

- Дом вступил в региональную программу с октября 2022 года;

- Собственник не внёс первые платежи по взносам.

Это не квитанция, а информационное сообщение, призванное оповестить петербуржцев о вступлении их дома в программу капремонта и возникновении обязанности вносить платежи.

Фото: ВКонтакте / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга