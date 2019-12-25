Фонд капремонта напомнил петербуржцам об оплате взносов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Петербурга разослал дополнительные уведомления о необходимости оплаты взносов собственникам, чьи дома недавно вступили в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.
Почтой собственникам было отправлено 36 тысяч писем. Рассылку получили собственники помещений при соблюдении двух условий:
- Дом вступил в региональную программу с октября 2022 года;
- Собственник не внёс первые платежи по взносам.
Это не квитанция, а информационное сообщение, призванное оповестить петербуржцев о вступлении их дома в программу капремонта и возникновении обязанности вносить платежи.
Фото: ВКонтакте / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга
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