Фонд капремонта начинает возмещать жителям Выборга убытки за повреждение квартир

Сегодня Фонд капремонта Ленинградской области сообщил, что выплатил компенсацию собственникам квартир, пострадавшим от протечек. Речь идет о жителях трех домов в Выборге: пр. Суворова, 25, пр. Ленина, 20 и Ленинградском проспекте, 31. До этого на низкое качество ремонта жаловались местные жители - их поддержали районная администрация и Совет депутатов.

Общий объем затрат, понесенных Фондом приближается к 2 миллионам рублей, точнее: 1 млн 891 тыс. руб. Средства взыскиваются с подрядчика в судебном порядке. Жителям возмещают сейчас, не дожидаясь итогов судебных разбирательств.Официальное заявление размещено на сайте регионального оператора по капитальному ремонту Ленинградской области, см.тут.

Напомним, капитальный ремонт проводила фирма ООО "Миро Групп". Регион, как заказчик работ, расторг договор с этим подрядчиком и внес ее в список недобросовестных организаций, которым в дальнейшем доступ к конкурсам закрыт.

Новые подрядчики завершат работы по указанным адресам пр. Суворова, 25, пр. Ленина, 20 и Ленинградском проспекте, 31 будет продолжен ООО "Неолик" и ООО "Балткамень". Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Ленобласти, эти организации приступят к капитальному ремонту кровли сразу же, как только позволят погодные условия. В зимний период они применили временные технические решения, чтобы не допустить новых протечек.

Фонд капремонта заверяет, что несет обязательства перед собственниками в полном объеме, но при этом разъясняет, что удовлетворяются только обоснованные претензии.

Встречаются случаи, когда жители пытаются получить компенсации необоснованно. Например, собственник квартиры во Всеволожском районе заявил о протечках и потребовал компенсацию 35 тыс. руб. Проверка специалистов Фонда показала, что крыша не протекает, следов протечек нет, грибкового налета – тоже. Но все равно жалобу передали подрядчику, который проводил капитальный ремонт, чтобы он еще раз проверил наличие гарантийных работ и при необходимости выполнил их. Платить ее оказалось не за что, поскольку гарантийного случая не выявлено Фонд капремонта Ленинградской области

Очевидно, что оперативность, с которой Фонд выплатил компенсацию жителям, пострадавшим от недобросовестных действий подрядчиков, является следствием визита губернатора Ленинградской области в Выборг. Александр Дрозденко в зале Дворца культуры, где проходил отчет перед населением об итогах социально-экономического развития МО "Выборгский район" за 2018 год, публично извинился перед жителями Выборга и заверил, что будут приняты меры.

Хотели как лучше, а получили как всегда. Мы сегодня вот, извините, сопли на кулак намотали, еще и пытаемся их жевать, вместо того, чтобы получить хороший результат при хорошем качестве. "Компания "Миро-Групп" полностью завалила капремонт, который мы ей поручили. Вторая компания — "Балткамень" тоже выполнила капремонт совершенно не в срок. Все недоделки будут устранены за счет компаний. Все протечки будут устранены за средства Фонда капремонта Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Судя по сегодняшней новости на сайте регоператора, Фонд капремонта исполнил поручение губернатора Ленинградской области.

Напомним, во вторник, 12 марта, Выборг посетил губернатор Денинградской области Александр Дрозденко. Он стал участников расширенного собрания по итогам социально-экономического развития муниципального образования Выборгский район, которое прошло в зале Дворца культуры Выборга.

Анна Литик