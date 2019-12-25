Фонд доноров призывает петербуржцев сдать кровь

Наступает самый сложный период в году для Службы крови.

Фонд доноров призывает петербуржцев поддержать пациентов городских больниц и сдать кровь в одном из отделений переливания крови. Она особенно нужна в период новогодних праздников, а именно это время и является самым трудным для Службы крови.

По словам губернатора Петербурга, в праздничный период традиционно увеличивается число госпитализаций. Сдача крови может помочь спасти чью-то жизнь.

Сделать это можно в семи пунктах переливания крови в разных районах города. Пять отделений примут доноров как с регистрацией в Петербурге и Ленобласти, так и без нее.

Среди них:

Первый медицинский университет им.Павлова;

Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова;

Мариинская больница;

трансфузиологическое отделение клиники им.Петра Великого;

Центр крови Ленинградской области.

Те, у кого есть регистрация в Петербурге, также могут сдать кровь в Городском клиническом онкологическом диспансере и Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им.А.М.Никифорова.

Сдать донором может любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Средний возраст донора в Петербурге составляет 25 лет.

Фото: Piter.TV