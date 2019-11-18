Фонд "Общественное мнение" опубликовал данные о доверии президенту России

Фонд "Общественное мнение" обновил данные рейтинга президента России Владимира Путина, полученные на основе проведенных соцопросов. На портале ФОМ приводятся свежие результаты двух опросов: о доверии главе государства и об оценке его работы.
Графики показывают, что доверие к бессменному лидеру потихоньку снижается, хоть и превышает уровень явного недоверия: 55% против 34%, а хорошая оценка работы испытывает незначительные колебания в районе 55-60% в течение полугода, хотя и демонстрирует в последний месяц "отрицательный рост". Однозначно низкую оценку работе Путина готовы поставить 25% опрошенных - впрочем, судя по тенденции, этот показатель в рейтингах ФОМ тоже сильно не меняется уже полгода. В общем и целом оба графика показывают весьма статичную картинку несмотря на многие события, способные кардинально изменить ситуацию за указанный период.
Фонд "Общественное мнение" - независимая социологическая служба, созданная в 1992 году. Основной заказчик и потребитель данных исследований Фонда - Администрация Президента РФ.
Ранее соцопрос выявил, что более 60% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий.
Фото: Pixabay
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