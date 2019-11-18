Фонд "Общественное мнение" опубликовал данные о доверии президенту России

По данным опросов ФОМ, положительно оценивают работу Владимира Путина больше россиян, чем доверяют ему.

Фонд "Общественное мнение" обновил данные рейтинга президента России Владимира Путина, полученные на основе проведенных соцопросов. На портале ФОМ приводятся свежие результаты двух опросов: о доверии главе государства и об оценке его работы.

Графики показывают, что доверие к бессменному лидеру потихоньку снижается, хоть и превышает уровень явного недоверия: 55% против 34%, а хорошая оценка работы испытывает незначительные колебания в районе 55-60% в течение полугода, хотя и демонстрирует в последний месяц "отрицательный рост". Однозначно низкую оценку работе Путина готовы поставить 25% опрошенных - впрочем, судя по тенденции, этот показатель в рейтингах ФОМ тоже сильно не меняется уже полгода. В общем и целом оба графика показывают весьма статичную картинку несмотря на многие события, способные кардинально изменить ситуацию за указанный период.

Фонд "Общественное мнение" - независимая социологическая служба, созданная в 1992 году. Основной заказчик и потребитель данных исследований Фонда - Администрация Президента РФ.

Ранее соцопрос выявил, что более 60% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий.

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