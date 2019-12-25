Флешмоб "Какой ты диван": губернатор, Виталий Милонов и депутаты ЗакСа "нашли" своих тезок

По сети шагает новый флешмоб, где пользователи ищут свои имена на мебельных сайтах, чтобы выяснить свою "диванную" идентичность.

В русскоязычном сегменте социальных сетей появился новый флешмоб "Какой ты диван". Пользователи ищут свои имена на мебельных сайтах, чтобы выяснить свою "диванную" идентичность. Флешмоб пошёл после твитта Александра Пелевина, который опубликовал фотографию "дорогого" дивана под названием "Александр". Piter.TV нашёл тёзок петербургских депутатов и знаменитостей на мебельном сайте.

Сначала редакция решила посмотреть по общим запросам. Так, по запросу "губернатор диван" в поисковике можно увидеть достаточно объемные угловые диваны. Преимущественно губернатор-диван обит дорогой и презентабельной кожей. Чего не скажешь про диваны-депутат.

А вот если искать тезку-диван градоначальника Петербурга Александра Беглова, то можно найти маленький диван из эко-кожи.

По запросу для экс-градоначальника Георгия Полтавченко находится строгий кожаный диван-книжка.

А вот тезкой депутата Государственной думы Федерального собрания Виталия Милонова является оранжевый и мягкий диван итальянской фирмы.

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко достался "диван-прямой".

Политик Максим Резник получил трехместный диван с хромированной опорой.

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский "нашёл" себе роскошного тезку с позолотой.

А председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров в "диванном мире" превратился в красный диван для детей.

На этом фоне сильно выделяется диванный-тезка Игоря Албина — раритетное венецианское кресло.

Что касается знаменитостей, то Михаил Боярский нашёл свою "диванную" идентичность в детском диванчике "Михаил Потапыч". Лиза Боярская стала "хитом продаж" в виде маленького диванчика-раскладушки, а Артем Дзюба оказался серым в цветочек. а вот Татьяна Буланова в "мире диванов" стала красным и прямым диваном.

Ранее мы сообщали о том, как неудачный "побег" тюленя в Петербурге превратился в мем.

Коллаж: Евгений Рыбкин