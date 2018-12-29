Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль фламенко "Фрида" посвящен жизни и судьбе великой художницы Фриды Кало. Он расскажет о пути этой сильной женщины, которая мужественно преодолевала боль ради того, чтобы жить.

Создатели спектакля рассказали историю мексиканки в экспрессивном танце фламенко. Зрители услышат гитару, перкуссию и фортепиано. Главную роль в постановке сыграет Наталья Зайкова. Полные символизма действия будут очень точно отражать судьбу художницы.

Когда: 28 января в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru