Флаг, герб и гимн Петербурга могут быть переданы в свободное пользование

Предпожение поступило от депутатов петербургского ЗакСа.

Три петербургских депутата предложили упростить правила использования официальных символов Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ.

Депутаты предлагают, чтобы герб, флаг и гимн Петербурга в свободном доступе могли использовать все граждане и для любых целей. На сегодняшний день использовать все перечисленные атрибуты можно только на городских праздниках, в органах власти и государственных учреждениях..

Чиновники просят разрешить всем использовать гимн, флаг и герб. Наказание последует только если тот, кто использует эти символы, смущает окружающих, а также проявляет неуважение.

Фото: pixabay