Сериал "Физрук" 4 сезон 1 серия: Фома знакомится с родным отцом

9 октября состоится премьера первой серии заключительного четвертого сезона комедийного русского серила «Физрук»

9 сентября стартует 4 сезон комедийного сериала "Физрук". Чего ждать зрителям в первой серии? Фанаты, которых оставили в интриге в конце 3-го сезона, ждут того самого кортежа, который приехал за Фомой. Кто же в нем сидит? Президент? Мамай? Саша? Отец?

Фома уединённо живет в лесу как отшельник, никому уже не нужный и всеми забытый. Волосы по плечи, неухоженная борода, собака, ружье – таким перед зрителями предстанет некогда бывший бандит. Физрук узнает, что Евгений Фомин, которого он всегда считал отцом, на самом деле его отчим.

После того, как Фома узнает правду, у него не остается другого выбора как в буквальном смысле слова выйти из леса и вернуться к людям. Герой наводит былую красоту, надевает косуху и со сверкающей лысиной мчит на поиски настоящего отца на своем гелендвагене в провинциальный город Железногорск.

Встреча отца с сыном оказывается на самом деле не такой, как хотелось бы, наверное, Фоме. Родным отцом оказывается Эрнест Шиловский самовлюбленный, напыщенный, художественный руководитель театра. Встреча проходит не в объятиях и рассказах о жизни друг друга, а вырастает в конфликт. Снова не оправдав собственных ожиданий, Фома решает уже вернуться к своему уединению в лесу. Но узнает, что труппа без зарплаты, а местная администрация планирует закрыть убыточный театр, здание снести и на его месте выстроить очередной ТЦ. Погружаясь с головой в отцовские проблемы, Фома решает задержаться в Железногорске.

Фото и Видео: "ВК" - "Физрук"