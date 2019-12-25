Физику СПбГУ Леониду Скрипникову вручена премия президента России

Награду Леониду Скрипникову вручил помощник президента Андрей Фурсенко.

Физик Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Леонид Скрипников получил премию президента России в области науки и инноваций для молодых учёных. Премию молодой учёный получил за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжёлых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Награду Леониду Скрипникову вручил помощник президента Андрей Фурсенко в рамках торжественной церемонии, которая состоялась во время II Конгресса молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус".

Научная группа под руководством Леонида Скрипникова занимается поиском нарушения симметрии в природе.

Фото: пресс-служба СПбГУ