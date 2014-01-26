Врач рассказал, как перец помогает в борьбе с коронавирусом

Фитотерапевт советует добавлять немного перца в пищу.

Фитотерапевт Михаил Лущик заявил, что перец помогает в борьбе с COVID-19. Специалист рекомендует добавлять немного красного, черного или длинного перца в еду. Он усиливает кровообращение и выводит из организма вредные вещества, рассказал Лущик в эфире радио Sputnik.

Врач отмечает, что после вируса наши клетки слабые и поврежденные и необходимо время на их восстановление. Однако благодаря употреблению перца, кровообращение способствует быстрому восстановлению клеток после болезни. Лущик также отметил, что увлекаться перцем не стоит, поскольку всё зависит от особенностей организма.

Допустим, если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьезный геморрой, особенно с кровотечением, с красной кровью, лучше его избегать. поделился фитотерапевт.

Врач также поделился информацией, что от чувства жжения можно избавиться, выпив молоко или съев лист мяты.

Напомним, что переболевших коронавирусом петербуржцев отправят в санатории.

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