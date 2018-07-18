Fitch улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

В марте агентство прогнозировало рост до 3,3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики России в 2021 году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).

Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся крайне умеренными, а устойчивые темпы вакцинации окажут дальнейшую поддержку активности. Рост ВВП, согласно прогнозу, ускорится до 5,5% в годовом выражении во втором полугодии 2021 года, несмотря на сдерживающий фактор в виде умеренного ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, - говорится в докладе.

Агентство прогнозирует, что на конец этого года уровень инфляции составит 5,1%. Предполагается, что в конце 2022 года уровень инфляции снизится до 4,2%, а в конце 2023 года – до 4%.

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