Международное рейтинговое агентство рассказало о влиянии новых санкций США на ситуацию в РФ.

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило суверенный рейтинг России как устойчивый к санкциям США. Об этом специалисты сообщили в опубликованном заявлении. Они напомнили, что санкционные риски уже были заложены в более ранний прогноз.

Рейтинг России "BBB" со стабильным прогнозом устойчив в новым введенным санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что санкционные риски останутся высокими при администрации (президента США Джо) Байдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России. эксперты Fitch

Аналитики утверждают, что новые американские ограничения против Москвы не смогут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России, а также помешать обслуживанию государственного долга. Они обратили внимание общественности на низкий уровень дефицита федерального бюджета страны, а также стабильность в финансовом секторе, связанную с существенным объемом международных резервов. Однако санкции могут негативно сказаться на инвестировании в РФ.

Fitch сохранило суверенный рейтинг России.

Фото: Piter.tv