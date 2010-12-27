Финскую визу в Петербурге теперь можно получить за две недели

В дипмиссии назвали другие предполагаемые даты выдачи.

Время ожидания финской визы для петербуржцев сократилось на 4 дня. Как сообщили в генконсульстве Финляндии, вместо 18 дней срок ожидания сократили до 2 недель.

В дипмиссии назвали другие предполагаемые даты выдачи. К примеру, если подача документов была осуществлена 7 мая, свою визу до Финляндии жители города получат 22 мая. Если петербуржцы подадут документы 8 мая, в путешествие можно будет отправиться 23 мая.

Напомним, что 9 и 10 мая – выходные дни. В эти даты Генконсульство не работает , а визовый центр также закрыт на один день - 9 мая.

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