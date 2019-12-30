Петербуржцы могут успеть сделать финский шенген до конца января

Для этого заявление нужно подать на этой неделе.

До конца этого месяца петербуржцы смогут получить шенгенскую визу в Финляндию за девять дней. Для этого нужно подать заявление с 20 по 24 января. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Финляндии.

Если подать заявление 20 января, забрать паспорт с визой можно уже 29 января. Если же подать документы ближе к концу месяца, например, 29 января, то готовую визу можно будет забрать не раньше 3 февраля.

В Генконсульстве рекомендуют обращаться с заявлением на получение визы не меньше чем за 15 дней до планируемой поездки. В 2019 году турпоток в Финляндию составил 2 миллиона 695 тысяч человек.

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