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Петербуржцы могут успеть сделать финский шенген до конца января
Сегодня, 12:10
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nastya960

Петербуржцы могут успеть сделать финский шенген до конца января

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Для этого заявление нужно подать на этой неделе.

До конца этого месяца петербуржцы смогут получить шенгенскую визу в Финляндию за девять дней. Для этого нужно подать заявление с 20 по 24 января. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Финляндии.

Если подать заявление 20 января, забрать паспорт с визой можно уже 29 января. Если же подать документы ближе к концу месяца, например, 29 января, то готовую визу можно будет забрать не раньше 3 февраля.

В Генконсульстве рекомендуют обращаться с заявлением на получение визы не меньше чем за 15 дней до планируемой поездки. В 2019 году турпоток в Финляндию составил 2 миллиона 695 тысяч человек.

Оформление шенгенской визы в СПб: пошаговая инструкция. 

Фото: pixabay

Теги: виза, финляндия, шенген
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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