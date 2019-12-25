Финских болельщиков предостерегли от вакцинации от КОВИД в России

Перед принятием решения им посоветовали узнать о побочных эффектах и проконсультироваться со страховой компанией, чтобы избежать проблем.

Финским болельщикам посоветовали хорошо подумать перед тем, как делать вакцинацию от коронавируса на территории России. Рекомендации опубликованы на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK),

Прививку от коронавируса можно сделать в пунктах вакцинации на стадионе. Однако не все вакцины были одобрены в Финляндии. Чтобы узнать о побочных эффектах, болельщикам советуют проконсультироваться со страховой компанией.

ВОЗ официально разрешил вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac. При этом иностранцам следует помнить, что все зарегистрированные в России вакцины закупаются и распределяются государством для прививки граждан по полису ОМС. Иностранцы могут вакцинироваться только в том случае, если постоянно или временно проживают на территории страны. Однако сейчас обсуждается вопрос так называемых "вакцинных туров".

Матч между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020 состоится 16 июня на "Газпром Арене". Начало игры запланировано на 16 часов.

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