Финских болельщиков предостерегли от вакцинации от КОВИД в России

Финским болельщикам посоветовали хорошо подумать перед тем, как делать вакцинацию от коронавируса на территории России. Рекомендации опубликованы на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK),
Прививку от коронавируса можно сделать в пунктах вакцинации на стадионе. Однако не все вакцины были одобрены в Финляндии. Чтобы узнать о побочных эффектах, болельщикам советуют проконсультироваться со страховой компанией.
ВОЗ официально разрешил вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac. При этом иностранцам следует помнить, что все зарегистрированные в России вакцины закупаются и распределяются государством для прививки граждан по полису ОМС. Иностранцы могут вакцинироваться только в том случае, если постоянно или временно проживают на территории страны. Однако сейчас обсуждается вопрос так называемых "вакцинных туров".
Матч между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020 состоится 16 июня на "Газпром Арене". Начало игры запланировано на 16 часов.
Фото: pixabay.com
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