В финале ЧМ-2022 финны обыграли команду из Канады.

Финляндия в четвертый раз стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду в финале международного турнира 2022 года. Сборная второй раз за последние три года стала лидером состязания на льду. В овертайме команды обошла на встрече с результатом 4:3 иностранцев. Тремя месяцами ранее финны выиграли Олимпиаду в Пекине.

Напомним, что ранее именно финны считались главными претендентами на золото домашнего турнира. Канадцы также считаются лидерами мирового хоккея на мировых первенствах. Канада опускалась ниже второй позиции на турнирах только один раз, начиная с 2015 года. Трижды национальная команда становилась чемпионом мира. Это происходило в 2015, 2016 и 2021 годах. Серебро клуб получал в 2017, 2019 и 2022 годах. Финляндия оттеснила Швецию. Шведы выигрывали золотые медали ЧМ в 2017 и 2018 годах.

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Фото и видео: YouTube / IIHF Worlds 2022