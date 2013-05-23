Финляндия будет сокращать закупки российской нефти

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал РБК, что страна станет постепенно отказываться от нефти по мере перехода к альтернативным источникам энергии. В том числе будут сокращаться закупки нефти у России.
К 2035 году Финляндия, по словам Хаависто, собирается сделать национальную экономику углеродно-нейтральной. Сейчас страна импортирует 60% энергопотребления. Из них три четверти приходится на нефть и газ. При этом 60% их поставляет в страну Россия.
Хаависто считает, что переход на альтернативные источники энергии даст возможности для сотрудничества с Россией. К примеру, Финляндия хотела бы совместно с Россией работать по вопросу изменения климата.
Фото: pixabay
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