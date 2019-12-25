Финансовый эксперт рассказал об оформлении налогового вычета через банк

По его словам, банк лучше остальных организаций знает ситуацию с доходами.

Финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал об оформлении налогового вычета через банк. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, оформлять налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги можно будет через банковские приложения. Бархота подчеркнул, что банк лучше остальных организаций знает ситуацию с доходами. Он также выразил мнение, что первыми такую функцию запустят около 11 банков. Они начнут с возврата налога на покупку жилья, а затем подтянутся остальные налоговые вычеты, в том числе на медицинские и образовательные услуги.

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