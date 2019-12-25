Финансист рассказала, когда невыгодно гасить ипотеку

В большинстве банков платежи по ипотеке разделены на две части.

Управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка рассказала в беседе с агентством "Прайм", когда ипотеку гасить невыгодно. Она также рассказала о случаях, когда процедура рефинансирования окажется невыгодной.

По ее словам, услуга рефинансирования будет невыгодна, когда заемщик выплатил уже половину кредита. Дело в том, что при рефинансировании остальной части заемщик возьмет на себя новый кредит с процентами.

Надежда Коркка отметила, что ипотеки гасится в большинстве банков аннуитетными платежами. Они в свою очередь состоят из двух частей. Первая часть – в основном выплата процентов, а вторая – погашение долга.

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский отметил, что к эффекту "маятника" на рынке ипотечного кредитования может привести перегрев. Из-за этого резко снизится спрос на объекты недвижимости, а цены, по его словам, упадут.

В таком случае заемщику будет проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.

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