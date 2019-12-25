Финансист рассказал, как откладывать деньги, когда их нет

С поступлений нужно откалывать по 5-10%.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал агентству "Прайм", что сбережения обеспечивают финансовую безопасность. По этой причине нужно формировать собственный капитал.

Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым, — сказал он.

Егор Клопенко считает, что со своих доходов необходимо откладывать даже самую незначительную сумму. Он советует с каждого поступления удерживать 5-10% на накопления.

Эксперт также рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать в индексные фонды, ПИФ, государственные облигации. Он подчеркнул, что часть денег нужно хранить в рублях, другую часть в долларах и евро. Причем деньги можно хранить в ценных бумагах, как иностранных, так и российских.

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