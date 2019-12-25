Финансы, политический имидж, грамотная кампания. На что делают ставки маленькие партии в Петербурге

Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приближаются, партии готовят своих кандидатов и предвыборные компании, чтобы узнать, кто в этом году составит конкуренцию крупнейшей Всероссийской политической партии "Единая Россия". Эксперты ведут дискуссии относительно распределения политических сил.

Каждая партия применяет индивидуальные способы продвижения, кто-то делает акцент на яркую предвыборную кампанию, кто-то на громкие заявления и обещания, кто-то на смену ведущих политиков партии.

Партия "Новые люди" не стала исключением, она ведет чрезвычайно активную кампанию, следовательно, тратит не малые средства из своего бюджета. Концепция партии заключается в том, что она вводит в политику относительно "новых" людей. Плюсом является свежий взгляд со стороны кандидатов и альтернативный выбор для избирателей.

Аналитики, политические консультанты, политтехнологи рассуждают на тему окупаемости капании партии, ведь у малоизвестных людей, на первый взгляд, мало шансов. Генеральный директор Центра Политического Анализа Павел Данилин не решился дать однозначный комментарий о шансах партии, не зная цели и задач на выборах в Законодательное собрание.

Вопрос философский - окупятся ли траты? А окупились ли траты Брынцалова на выборах на пост президента в 1996 году, где он получил смехотворные результаты, но при этом о нем узнала вся страна. Можно рассуждать на эту тему, зная какую конкретную задачу ставит перед собой партия: пройти в ЗакС, стать известными людьми в городе или поднять узнаваемость партии. Только после этого можно говорить, стоили ли того траты на компанию. Павел Данилин

На вопрос стоили ли траты результата, можно дать точный ответ только после выборов, дал понять президент Российской Ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

В политике успех и деньги не всегда напрямую связаны. Партия тратит столько, сколько посчитает необходимым и столько, сколько позволит бюджет. Окончательные выводы сможем сделать осенью, успешная ли была компания и откупилась ли она. Алексей Куртов

Есть партии, которые делают упор не на финансовый вопрос, а на политический имидж и узнаваемость. Как известно, Оксана Дмитриева не стала выдвигаться от партии, однако ее фигура все равно имеет большое значение на политической арене Санкт-Петербурга. От "Роста" идут действующие депутаты Законодательного Собрания - Сергей Трохманенко и активный Алексей Ковалёв. Оксана Дмитриева открыто заявила о намерении партии взять 12-15%.

Политтехнолог Сергей Григорьев считает, что Дмитриева задала высокую планку и скорее всего результаты выборов не оправдают ее ожиданий.

Считаю, что цифра нереальная. Если бы Оксана Дмитриева возглавила рейтинг по городу, то это было бы возможно. У Сергея Трохманенко есть локальная узнаваемость и рейтинг по городу. Но все же это слишком амбициозное заявление и я думаю мы увидим только 8%. Сергей Григорьев

В то время, как политолог Юрий Самонкин выразил поддержу Оксане Дмитриевой и уточнил, что многое зависит от мотивации кандидатов.

Если Дмитриева заявила о 12-15%, есть желание и силы преодолеть все барьеры-такое решение можно поддержать, такому Человеку нужно дать "зелёный свет", чтобы посмотреть, как партия поведёт себя в предвыборной компании. Юрий Самонкин

Так же есть политический партии, не создающие впечатление озабоченных результатами выборов. Например, социальная политическая партия "Справедливая Россия - За правду" во главе с Захаром Прилепиным будто бы сосредоточилась на Государственной думе. В связи с этим возникает вопрос, если ли у партии шансы пройти в Законодательное Собрание?

Политический эксперт, руководитель российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колштанов согласился с тем, что все сосредоточено на думских выборах, так как добиться успеха по округам сложно.

Соревнуются две категории избирателей: избиратель, поддерживающий политику, которая есть в России и недовольный избиратель. Люди будут голосовать за КПРФ за ЛДПР, как и везде. Справедливая Россия не очень интересна для избирателей. Люди, которые пришли с Захаром Прилепиным совершенно другие люди-они идейно мотивированы, они убежденные патриоты, сторонники антилиберальных реформ. Они за верную любовь к родине, к культуре, природе.Эти проблемы не волнуют "мироновский" взгляд на эти проблемы. Поэтому очевидно, что партии будет нелегко. Василий Колштанов

Пока одни политические партии заявляют о себе, размещают наружные агитационные материалы по всему городу, имеют возможность быть услышанными, есть Партия, которая лишена такой возможности. Шансы партии "Родины" напрямую зависят от проведения грамотной предвыборной кампании, так как партия не так давно вновь заявила о себе.

Политтехнолог Сергей Наумов выразил предположение касаемо серьёзного политического веса партии, так как другой причины возникновения проблем с проведением агитационной рекламы не находит. Эксперт выразил поддержку и положительно отозвался об инициативах партии.

Партия сегодня на слуху, идеи с отменой зарплат депутатам и ленинградской надбавкой обсуждаемы и находят поддержку у горожан. "Родина" предлагает конкретные механизмы реализации каждой своей идеи, а не просто декларирует. Поэтому от прогнозов я бы пока воздержался, за два месяца может измениться многое, но шансы у Родины неплохие. Вся эта ситуация с проблемами с агитацией может сыграть Родине на руку. Люди просто пойдут и принципиально за них проголосуют ради торжества справедливости. Сергей Наумов

Фото: Piter.TV