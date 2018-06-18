Новые "Люди в черном" стали лидером проката

Премьера картины состоялась 12 июня 2019 года.

Перезапуск фантастического боевика "Люди в черном" с Крис Хемсвортом и Тесса Томпсоном в главных ролях возглавил российский кинопрокат. За минувшие выходные приключения тайных агентов собрали в прокате 322,1 миллиона рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма в тайной организации "Людей в Черном" появился шпион. Героям предстоит вычислить предателя и предотвратить очередное вторжение инопланетных захватчиков.

На второй строчке рейтинга расположился лидер прошлой недели — мультфильм "Тайная жизнь домашних животных — 2". Он собрал 121,5 млн рублей. Общая сумма с начала показов уже приближается к 1,3 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает фильм Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом. За минувшие выходные он собрал 75,1 млн рублей и довел общую сумму сборов до 1,1 млрд рублей.

Видео: Sony Pictures