Фильм "Курьер"

Классический фильм режиссера Карена Шахназарова.

В петербургских кинотеатрах можно увидеть советский фильм 1986 года "Курьер".

Лента расскажет историю курьера Ивана Мирошникова, который догуливает-дорабатывает последние деньки перед армией. Он пьет французские духи, играет в карты, разводит в маминой квартире костер, катается на доске, роняет себе на темечко странных размеров дырокол и не то чтобы влюбляется в длинноногую студентку МГУ, вернее морочит ей и ее отцу голову.

В ролях: Владимир Меньшов, Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили и другие.

Цена: от 300 рублей

Где: "Родина", Невский проспект

Фото: КиноПоиск