Фильм "Космос как предчувствие" возвращается на большие экраны Петербурга

Показы пройдут 19 и 22 августа в "КАРО 9 Варшавский экспресс".

Художественный фильм режиссёра Алексея Учителя "Космос как предчувствие" возвращается на большие экраны Петербурга.

Действия картины разворачиваются в конце 1950-ых годов. В небо поднялся первый искусственный спутник, который дарит людям надежду и веру на светлое будущее. В фильме показана драма людей, которые живут в закрытой стране в предвкушении чего-то грандиозного. История, по мнению режиссёра, актуальна и в наших реалиях.

Фильм свяжет три разных периода времени: 1957 год – время действия в картине – когда люди жили в закрытой стране и мечтали о космосе без границ; 2005 год, когда фильм вышел в прокат и нашел отклик в сердцах людей; и 2021 год, когда человечество пережило несвободу, вызванную пандемией, а в отношении космоса уже серьезно планирует колонизацию Марса. Алексей Учитель, режиссёр

В главных ролях снялись Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Елена Лядова. Картина была отмечена гран-при 27 Московского Международного кинофестиваля, а также престижными премиями "Золотой орел" и "Ника" в множестве номинаций.

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Видео: YouTube / Rock Films

Фото: пресс-служба КАРО фильм