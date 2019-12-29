Фильм "Дау. Наташа" получил приз на Берлинском фестивале

Запрещенный в РФ фильм "Дау.Наташа" Ильи Хржановского получил награду на Берлинском фестивале. Об этом сообщило ТАСС.
Картине выручили "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад" за операторскую работу. Ленту снял немецкий режиссер Юрген Юргес.
Напомним, что в ноябре 2019 года Минкульт России отказался выдать прокатное удостоверение четырем из 10 частей проекта "Дау". В число запрещенных попали фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора сын" и "Дау. Саша Валера". Лента рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской
Показ картины в Берлине также стал причиной скандала.
Видео: Youtube / The Upcoming
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