Фильм "Дау. Наташа" получил приз на Берлинском фестивале

Картину запретили в России из-за порнографии.

Запрещенный в РФ фильм "Дау.Наташа" Ильи Хржановского получил награду на Берлинском фестивале. Об этом сообщило ТАСС.

Картине выручили "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад" за операторскую работу. Ленту снял немецкий режиссер Юрген Юргес.

Напомним, что в ноябре 2019 года Минкульт России отказался выдать прокатное удостоверение четырем из 10 частей проекта "Дау". В число запрещенных попали фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора сын" и "Дау. Саша Валера". Лента рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской

Показ картины в Берлине также стал причиной скандала.

Видео: Youtube / The Upcoming