Филипп Киркоров: "Зарабатывать на артистах - это не мое кредо"

21 апреля в БКЗ состоялся четырнадцатый ежегодный фестиваль юных вокалистов "Золотой Микрофон". В этом году конкурс был приурочен ко дню рождения народного артиста России Филиппа Киркорова.

Молодые таланты исполнили лучшие песни короля поп музыки, который был одним из членов жюри и оценивал их номера. Канал Piter.TV освещал это мероприятие и пообщался с главным героем вечера Филиппом Киркоровым.





Для меня приятна любая встреча с талантом, особенно если этот талант молод, перспективен, да еще и выбирает мою музыку. Так получилось, что сегодня вечер моих песен. Выбраны были одни из моих лучших песен и с таким трепетом они отнеслись к исполнению, так это было здорово, что конечно же я переполнен эмоциями, особенно перед вечерним концертом сейчас, здесь, в Октябрьском зале. Они меня зарядили, вдохновили, с таким воодушевлением я сейчас пойду на сцену и передам все это обратно зрителям, которые придут второй вечер подряд, сюда, в Октябрьский зал.

Филипп Киркоров



Мы решили поинтересоваться у Филиппа кто из участников фестиваля юных вокалистоа произвел на него наибольшее впечатление и почему. А так же готов ли он взять кого-то из юных исполнителей под свое покровительство и стать его продюсером.



Мне очень понравился Борис Власов, который пел песню "Любовь похожая на сон". А я свой приз отдал Поликарпову Ивану и Кирилловой Лизе. Очень понравился их номер "Алёша". Эта песня из моего детства и юности, когда я был всего лишь только студентом и впервые спел с папой дуэт. Моя первая запись на телевидении это именно эта песня. Они так подошли к этому трогательно, расстрогали меня до слёз. Им я и присудил первую премию. А раздваивался между Борисом и ребятами, но у Бориса еще все впереди, я думаю это имя еще все услышат. И конечно же этот артист заставит о себе говорить.



Филипп Киркоров

Киркоров признался, что не считает себя продюсером, а скорее помощником и наставником.



Я не продюсер. Помогаю так, раз в году, что-нибудь там по Евроведению мутим. В этом году я поеду на конкурс с Молдовой и написал им песню. Продюсирование это ответственное дело, чем смогу помогу, советом, делом. Но зарабатывать на артистах это не моё кредо. Продюсер это человек который вкладывает и потом забирает вложенное, а я вкладываю безвозвратно и мне потом совершенно не нужно возвращать.



Певец считает себя не продюсером, а скорее другом и старшим товарищем, который может помочь советом и другими возможными способами.



Так же в разговоре с Филиппом наш корреспондент вспомнил один из самых удачных примеров такой помощи Киркорова певицу Ани Лорак. Филипп Бедросович вспомнил, что Каролина предлагала ему быть её продюсером, но Филипп отказался.



Я сказал нет, Каролиночка, я буду всегда рядом с тобой и помогу всем чем могу, но продюсировать я тебя не буду. Ты сама очень скоро станешь большой звездой и никто тебе не будет нужен. Так и произошло, мы стали свидетелями её грандиозного шоу, с чем я её и поздравляю. Сережа Лазарев, тоже самое, грандиозный артист. Это всё мои последователи, которыми я очень горжусь. И если в жизни молодых артистов я играю какую-то роль, то для меня это радость.



Видео: канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Эльвира Юдина