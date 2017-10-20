Филипп Бледный: перед спектаклем мы просим Михаила Булгакова нас поддержать

На премьере спектакля Булгаковского дома "Мастер и Маргарита" нашему каналу удалось поговорить с Филиппом Бледным и обсудить не только изменения в спектакле за последние 10 лет, но и его личные метаморфозы.

"Я играю в этой постановке 10-ый год, попал я в нее после института. Точнее, не так. Я учился на 4-м курсе и попал в сериал "Папины дочки", там я познакомился с нашим режиссером Сергеем Эдуардовичем Алдониным, и он, будучи режиссером этого сериала, посмотрел на меня, и мои какие-то проявления показались ему интересными. И он решил ввести меня на роль Бездомного", – рассказывает Филипп о начале своего пути в "Мастере и Маргарите".

Актер поделился с нашими корреспондентами, что в спектакль пришлось вливаться сразу. Через пару репетиций и просмотров постановки Филипп уже должен был отыграть роль Бездомного на гастролях в Нижнем Новгороде. Актер признается, что страшно было очень, и это волнение перед выходом на сцену и через 10 лет остается с ним:

"Тогда был страх неконтролируемый такой, всеобъемлющий, из-за которого ты можешь забыть текст, например. И сейчас он остается, я имею в виду волнение. Но как и мой папа, а он 40 лет проработал в театре, он говорил то если ты не чувствуешь волнения и тебе не страшно значит пора уходить из профессии. Поэтому я перед всеми работами переживаю. Я на сцене с 4-х лет, но уровень восприятия того, что ты делаешь разный. Поэтому это было все очень волнительно. Во-первых, сложная роль, во-вторых, потрясающий материал, в-третьих, огромная сцена, которую нужно было победить".

За последние 10 лет актер набрал 30 кг, подстриг волосы, отпустил бороду и мировоззрение его, конечно же, стало меняться, а вместе со всеми личными изменениями видоизменялась и роль Бездомного. Филипп объясняет, что многие происходящие в жизни события оставляет на людях отпечаток, мы все работаем как ретрансляторы, пропуская многое через себя. Актер считает, что невозможно отстраниться от жизненного опыта и играть свою роль одинаково на протяжении 10 лет:

"10 лет назад я был другим человеком. Поэтому, все, что касается моих линий, безусловно, очень многое поменялось. Я стараюсь все равно оставаться в образе, но он видоизменяется вместе со мной. От этого некуда не убежать. А что касается изменений Мастера и Маргариты, многое поменялось, потому что у нас гигантский состав в общей сложности у нас было больше 80 актеров, которые играли разные роли. Спектакль-конструктор".

Вместе с приходящими новыми людьми в постановку, по такой же цепочке, зачастую, расширялись, изменялись какие-то лейтмотивы истории. И Филипп Бледный считает, что это особая часть их спектакля, за ней очень интересно наблюдать. Смену играющего состава актре воспринимает только положительно:

"Нужно стараться видеть не врага в новом человеке, который приходит, а новый опыт. И не отторгать. Если тебе кажется что-то неправильным в его работе, а переформатировать это для себя внутренне как-то, чтобы самому видоизменяться и что-то новое привнести в ваше взаимодействие на сцене".

Филипп шутит, что все же мало кто задерживается в их спектакле надолго, только такие, самые стойкие, как он сам. О причинах такой "текучки" кадров, актер говорит, что материал очень тяжелый, а история слишком мистическа:

"Несмотря на то, что у нас много комедийного всего, Михаил Афанасьевич, как вы знаете, оставляет свой определенный отпечаток. И произведения его оставляют отпечаток. Многие люди бояться его играть, потому что погибали кто-то из артистов, какие-то случались страшные истории. Но мы благословленный спектакль, у нас артисты крепкие, они не боятся. Мы уже через многое прошли".

Оказывается у режиссера спектакля Сергея Алдонина есть история, связанная со знаком от самого Михаила Булгакова. Он был подан в решающий момент перед выходом спектакля, и так определили его судьбу. Сергей Эдуардович понял, что благословение было дано. А актеры на протяжении уже многих лет перед каждым выходом на сцену просят у писателя поддержки:

"Это наше такое суеверие и я считаю, что это правильно", объясняет Филипп, - и продолжает отвечать на вопрос о мистике вокруг Булгаковского дама, - "У нас на самом деле столько всяких событий происходило, связанных с появлением людей, с исчезновением. Вся жизнь, которая происходит внутри спектакля, ее можно воспринимать, что случайности бывают. Но все случайности не случайны, поэтому, когда работаешь с таким материалом, иногда кажется, что вполне возможно, что это лапа кота Бегемота оставила свой отпечаток".

Видео: Piter.TV