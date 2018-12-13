Фильм о гибели подлодки "Курска" получил прокатное удостоверение

Премьера картины в России запланирована на 27 июня.

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение картине "Курск", посвященной гибели подводной лодки в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании прокатчика.

Сюжет фильма основан на романе Роберта Мура "Время умирать" и рассказывает историю экипажа подлодки во время трагических событий, а также жизнь их родственников, изо всех сил пытавшихся спасти близких.

Режиссером фильма выступил датчанин Томас Винтерберг. За сценарий был ответственен Роберт Родат, известный работой над фильмом "Спасти рядового Райана". Главные роли в ленте исполнил голливудский актер Колин Ферт и французская актриса Леа Сейду.

В мировой прокат лента вышла в сентябре 2018 года. Фильм получил смешанные отзовы от критиков и имеет оценку 6,5 баллов на сайте IMDB. Премьера картины в России запланирована на 27 июня.

Видео: youtube/ iVideos