Фильм Звягинцева выдвинули на "Оскар" от России

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" представит Россию на премии "Оскар". Это решение было принято на заседании Российского оскаровского комитета, сообщает РИА Новости.

Как сообщает портал 47news, фильм Андрея Звягинцева выдвинули на "Оскар" от России.



Ранее о возможности выдвижения на "Оскар" говорили режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и Карен Шахназаров, который снял фильм "Анна Каренина. История Вронского".



Напоминаем, что мировая премьера фильма Звягинцева "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. Тогда картина получила Приз жюри.



Фото: ВКонтакте/Katia Butyrina