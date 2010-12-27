Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" претендует на главный приз Каннского фестиваля

Такое будущее пророчат картине о Викторе Цое французские кинокритики.

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" может получить "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. Такое будущее пророчат картине о Викторе Цое французские кинокритики. Об этом пишут "Известия".

Каждый день издание Le Film Francais публикует рейтинг фильмов, основываясь на мнении известных французских кинокритиков. Наивысшей оценкой считается золотая пальма. В настоящее время первое место списка делят фильмы Кирилла Серебренникова "Лето" и Стефана Бризе "На войне". У них по шесть пальмовых ветвей. В частности, высшую оценку картине о Викторе Цое дали журналисты Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, Cahiers du Cinema и других изданий.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат.

Фото: Instagram / teoyoo