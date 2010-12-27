Фигуранты дела о теракте в петербургском метро вспомнили про Чикатило

Всем обвиняемым 3 ноября была дана возможность сказать своё последнее слово.

Западный окружной военный суд Петербурга 10 декабря вынесет приговор по уголовному делу о теракте, который произошёл 3 апреля 2017 года в метро Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всем обвиняемым 3 ноября была дана возможность сказать своё последнее слово. По данным "Фонтанки", каждый говорил о своей невиновности и том, что они приехали в Россию на заработки. Среди обвиняемых – строители, зеленщица, сушисты.

Сейфулла Хакимов показывал фотографии своих детей, ради которых и приехал в Петербург на заработки. Махамадюсуф Мирзаалимов привёл пример с Чикатило, которого долго не могли найти, а вместо него убили и посадили множество невинных людей.

По версии следствия, террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов взорвал себя 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В той трагедии погибли 15 человек.

Завершились прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга.

Фото:ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург