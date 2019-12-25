На внешнем кольце КАД "Фиат" врезался в ограждение и перевернулся

Около 11.30 во вторник, 30 июня, на 61 километре внешнего кольца КАД произошло жесткое одиночное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, "Фиат Дукато" наехал на силовое ограждение и опрокинулся.
Отмечается, что за рулем машины находился 53-летний мужчина, водитель получил тяжелые травмы. 15-летний мальчик с пассажирского сиденья отделался легкими травмами.
Дтп на КАД внешнее кольцо,перед съездом на Волхонку. Водитель перевертыша лежит на дороге в крови.
рассказали очевидцы
По факту ДТП ведется проверка. Что именно стало причиной въезда машины в ограждение, пока неизвестно. Пользователи сети предполагают, что автомобилист переборщил со скоростью на влажной и скользкой после дождя дороге. Также автомобилисты пожаловались в комментариях в соцсети, что на трассе скопилась пробка. Некоторые из водителей стоят без движения уже 20 минут.
Фото: Ирина Савельева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все