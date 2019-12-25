На внешнем кольце КАД "Фиат" врезался в ограждение и перевернулся

Водитель получил тяжкие травмы, юный пассажир остался цел.

Около 11.30 во вторник, 30 июня, на 61 километре внешнего кольца КАД произошло жесткое одиночное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, "Фиат Дукато" наехал на силовое ограждение и опрокинулся.

Отмечается, что за рулем машины находился 53-летний мужчина, водитель получил тяжелые травмы. 15-летний мальчик с пассажирского сиденья отделался легкими травмами.

Дтп на КАД внешнее кольцо,перед съездом на Волхонку. Водитель перевертыша лежит на дороге в крови. рассказали очевидцы

По факту ДТП ведется проверка. Что именно стало причиной въезда машины в ограждение, пока неизвестно. Пользователи сети предполагают, что автомобилист переборщил со скоростью на влажной и скользкой после дождя дороге. Также автомобилисты пожаловались в комментариях в соцсети, что на трассе скопилась пробка. Некоторые из водителей стоят без движения уже 20 минут.

Фото: Ирина Савельева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"