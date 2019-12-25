Фестиваль водного туризма в Выборге: программа мероприятия

Фестиваль водного туризма будет посвящен Году победителей в Ленобласти и продлится три дня — с 4 по 6 сентября.



С 4 по 6 сентября в Выборге пройдет Фестиваль водного туризма. Мероприятие посвящено Году Победителей 47 региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Жители и гости города смогут посмотреть парад и показательные выступления различных видов маломерных судов, проплыть на серфе и паруснике или покататься на катамаране. На Фестивале будет представлена также широкая кулинарная программа, ярмарка снаряжения и сувениров.

В конце фестиваля гостей порадуют зрелищным свето-пиротехническим, лазерным и мультимедийным шоу. Все будет транслироваться на огромном экране для трансляций.

Отметим, что организаторами фестиваля являются комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр".

С 20.00 4 сентября до 22.00 5 сентября в связи с проведением фестиваля будет ограничено движение автотранспорта:

- улица Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Прогонной),

- улица Красноармейская (от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Прогонной),

- улица Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской),

- проспект Ленина (от ул. Пионерской до Ленинградского пр.).

Программа:

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге благоустроили двор на Гагарина, 9.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО



