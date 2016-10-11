В Петербурге 4 и 5 ноября состоится фестиваль света.

В СанкПетербурге в центре Северной столицы состоится фестиваль света. В этом году на Дворцовой площади впервые пройдёт конкурс мастеров видео-арта. Команды из Италии, России, Польши, Франции и Испании выберут и продемонстрируют одну из песен о Петербурге.

Световое шоу займёт весь вечер с 19.00 до 23.00, старт каждые 15 минут. Отметим, что побывать на сказочном мероприятии сможет каждый желающий.

Отметим, короме светового представления на Дворцовой будет и шоу реконструкторов. На нескольких площадках воссоздадут разные моменты из истории России.

Фото: KudaGo