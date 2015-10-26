ХVII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ». 15-19 ноября 2017 года

ХVII Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» проходит в преддверии столетия Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

За 17 лет существования фестиваль «ПитерКиТ» узнали в Санкт-Петербурге, в России и мире. Фильмы – победители фестиваля неоднократно выходили на всероссийскую и международную кинематографическую арену и становились победителями разнообразных фестивалей.

Фестиваль проводится в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

Председателями жюри «ПитерКиТ» становились известнейшие мастера отечественного кинематографа – Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Сергей Дебижев, Глеб Панфилов, Сергей Мирошниченко, Владимир Хотиненко, с мастер-классами выступали Владимир Меньшов, Андрей Сигле, Никита Михалков и другие известные кинематографисты.

Основное жюри 17-го фестиваля возглавит сценарист, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Мережко.

В этом году на фестиваль было подано 335 заявок. Свои работы отправили студенты 75 киношкол, в том числе 39 зарубежных, из 31 страны мира (Италии, Германии, Китая, США, Бельгии, Великобритании, Кореи и других).

В фестивале примут участие студенты известных российских киношкол, таких как: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Высшие курсы сценаристов и режиссёров, Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и другие.

15 ноября 2017 года, в день открытия, гости и зрители фестиваля окунутся в бережно воссозданную атмосферу первого отечественного художественного фильма – «Понизовая вольница» (1908).

Главный герой фильма Стенька Разин не будет в этот раз бросать из челна в воду красавицу-персиянку, а, сменив гнев на милость, встретит почетных гостей фестиваля «ПитерКиТа» и проводит в русский шатер, где их будут ждать угощения русской кухни.

После этого гости сядут в сани, запряженные тройкой лошадей, и отправятся к зданию Института. Неподалеку, под присмотром опытного дрессировщика, будет бродить могучий, но добрый бурый медведь. Никакие капризы питерской погоды не страшны фестивалю – Институт кино и телевидения гарантирует в этот день красивую снежную зиму, во всяком случае, на своей территории!

Пройдя по красной дорожке, гости окажутся в фойе вуза, где также будет царить удивительная атмосфера русской старины. Любой желающий сможет сфотографироваться в подлинных костюмах киностудии «Ленфильм» на фоне декораций известных фильмов. Каждому будет вручена программка фестиваля, стилизованная под берестяные грамоты.

Но самое интересное традиционно будет ждать гостей в оборудованном по последнему слову техники киноконцертном зале Института кино и телеведения. Ведь именно здесь состоится одно из главных событий года для молодых кинематографистов – начнет свою работу фестиваль «ПитерКиТ»!

Фестиваль продлится с 15 по 19 ноября 2017 года.

Церемония открытия фестиваля состоится 15 ноября года в киноконцертном зале СПбГИКиТ (Бухарестская ул., 22). Торжественный проход гостей по красной дорожке начинается с 18:00.