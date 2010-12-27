Фестиваль паблик-арта "Дворы Капеллы"

На протяжении двух летних месяцев фестиваль уличного искусства будет радовать жителей и гостей города на Неве.

В июле в Петербурге пройдёт открытие креативного пространства "Дворы капеллы", которое будет доступно для гостей и жителей города два летних месяца: июль и август. Одна из самых любимых пешеходных магистралей города – дворы Капеллы - превратится в музей под открытым небом, где классическая скульптура соседствует с инсталяциями и арт-объектами.

Музей КЕРАМАРХ создаст экспозицию, посвященную связи керамики и музыки, студенты художественно-технического института ВХУТЕИН покажут фантазии на тему органа. Также свои объекты представят "Императорские сады России" и "Живой финский залив". Наиболее масштабным будет эксперимент со звуковой волной, воплощенной в металле.

Адрес: парадный и внутренние дворы Государственной академической капеллы