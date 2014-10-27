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Фестиваль финского кино в "Родине"
Вчера, 19:30
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lesjasap
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Фестиваль финского кино в "Родине"

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с 21 по 23 сентября "Родина" покажет лучшие финские кинофильмы.

С 21 по 23 сентября в Большом зале киноцентра «Родина» (Караванная, 12) пройдёт фестиваль "Финское кино. Ретроспектива Аки Каурисмяки", приуроченный к 60-летию одного из самых известных финских режиссёров.
 
Вдохновляясь картинами Фасбиндера и Брессона, Каурисмяки предпочитает простое кинематографическое повествование. Основные черты его работ - тонкий юмор, ностальгия по Европе 90-х годов и гуманистические идеи. На фестивале зрители смогут посмотреть лучшие работы режиссёра: "Преступление и наказание", "Тени в раю", "Береги свою косынку, Татьяна", "Вдаль уплывают облака", "Юха" и "Человек без прошлого". 
 
Цена билета – 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте киноцентра "Родина".
 
Теги: кино , родина , фестиваль
Категории: куда сходить в петербурге Кино

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