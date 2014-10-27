Фестиваль финского кино в "Родине"

с 21 по 23 сентября "Родина" покажет лучшие финские кинофильмы.

С 21 по 23 сентября в Большом зале киноцентра «Родина» (Караванная, 12) пройдёт фестиваль "Финское кино. Ретроспектива Аки Каурисмяки", приуроченный к 60-летию одного из самых известных финских режиссёров.

Вдохновляясь картинами Фасбиндера и Брессона, Каурисмяки предпочитает простое кинематографическое повествование. Основные черты его работ - тонкий юмор, ностальгия по Европе 90-х годов и гуманистические идеи. На фестивале зрители смогут посмотреть лучшие работы режиссёра: "Преступление и наказание", "Тени в раю", "Береги свою косынку, Татьяна", "Вдаль уплывают облака", "Юха" и "Человек без прошлого".

Цена билета – 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте киноцентра "Родина".