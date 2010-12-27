Фестиваль авторской песни и поэзии "Кедр" вновь состоится в парке "Монрепо"

Третий раз подряд авторы и исполнители стихов и песен соберутся в Выборге, чтобы представить зрителям свое творчество.

В данный момент еще не закрыт прием заявок для тех, кто хочет выступить на парковом фестивале. Как обещают организаторы, каждому, кто заявится - будет выделено временное окно, в рамках которого он сможет заявленный поделиться со зрителями своим творчеством. Лучшие из выступивших исполнителей будут отмечены дипломами от организаторов фестиваля.

Особенностью проведения фестиваля в этом году станет мастер-классе по балансировке камней, который пройдет одновременно с выступлениями авторов-исполнителей. Хедлайнером фестиваля станет группа "Чиабатта" из Санкт-Петербурга, в составе которой играют музыканты из Германии, Италии и России.

Интересно то, что свое название, а также узнаваемый логотип фестиваль авторского творчества получил в честь реального дерева, растущего на территории парка.

Фестиваль пройдет 25 августа с 13 ч до 18 ч.

Вход на мероприятие осуществляется по билетам в парк.

Взрослые: 100 руб.

Пенсионеры: 50 руб.

Дети до 16 лет бесплатно.