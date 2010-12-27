Неизвестный сообщил о "заминировании" Фестиваля VK Fest в Петербурге

Его сообщение не подтвердилось.

В воскресенье, 21-го июля, неизвестный сообщил о заминировании фестиваля "VK Fest". Анонимный звонок поступил с иранского номера. Однако опасных предметов не обнаружили, и фестиваль прошел без инцидентов. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, мужчина позвонил вечером 21-го июля на номер "02". Он заявил о том, что его сосед по дому по имени Константин показал ему взрывчатые вещества, чтобы затем привести их в действие в Парке 300-летия Петербурга. Оба проживают на Итальянской улице. Неизвестный описал Константина.

Правоохранители провели проверку по этому сообщению. Они осмотрели прилегающую к парку территорию. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуации не проводили.

Также стражи порядка наведались по адресу, который сообщил неизвестный. Дверь никто не открыл.

Напомним, фестиваль "VK Fest" проходил в Петербурге 21 и 22 июля.



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Фото: vk.com/fest