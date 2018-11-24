Часть мероприятий фестиваля StandUp перенесли с Рубинштейна на Манежную площадь

Фестиваль пройдет в городе с 14 по 16 июня.

Часть мероприятий фестиваля StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь. Об этом заявил глава Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейскин.

Комики со всей России и стран Зарубежья приедут в Северную столицу с 14 по 16 июня. Комики будут выступать в различных барах главной ресторанной улице города. Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь.

Там будут показывать различные спектакли, шоу, кино под открытым небом. На гала выступят самые популярные комики из шоу Stand Up на ТНТ. Все выступления будут показываться в режиме онлайн в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург/ ВК