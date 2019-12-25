Фестиваль "Средневековые дни в Выборге" отменили из-за коронавируса

В Выборге в этом году не состоится четырехдневный военно-исторический фестиваль. Его решили отменить из-за сложной ситуации с коронавирусом в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского музея-заповедника.
Военно-исторический фестиваль "Средневековые дни в Выборге" был запланирован на 19-22 августа.
Приносим свои извинения всем, кто запланировал отпуск и поездку в Выборг на фестиваль. Надеемся на ваше понимание и встречу в следующем году.
пресс-служба Выборгского музея-заповедника
По данным на 19 июля, в Выборгском районе выявлено 5369 случаев заражения COVID-19, выздоровело 4669 человек.
Также ранее стало известно, что международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на октябрь.
Фото: ВКонтакте / Средневековые Дни в Выборге
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