Фестиваль "Средневековые дни в Выборге" отменили из-за коронавируса

Военно-исторический фестиваль "Средневековые дни в Выборге" был запланирован на 19-22 августа.

В Выборге в этом году не состоится четырехдневный военно-исторический фестиваль. Его решили отменить из-за сложной ситуации с коронавирусом в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского музея-заповедника.

Военно-исторический фестиваль "Средневековые дни в Выборге" был запланирован на 19-22 августа.

Приносим свои извинения всем, кто запланировал отпуск и поездку в Выборг на фестиваль. Надеемся на ваше понимание и встречу в следующем году. пресс-служба Выборгского музея-заповедника

По данным на 19 июля, в Выборгском районе выявлено 5369 случаев заражения COVID-19, выздоровело 4669 человек.

Также ранее стало известно, что международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии переносится на октябрь.

Фото: ВКонтакте / Средневековые Дни в Выборге