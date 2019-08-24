Фестиваль "Мотостолица" стартовал в Петербурге

Петербуржцы и гости города делятся впечатлениями от события в соцсетях.

В субботу, 24 августа, в центре Петербурга стартовал ежегодный фестиваль "Мотостолица". Событию посвятили две площадки – одно на Манежной площади, а второе неподалеку – на Кленовой улице.

Горожане и гости Северной столицы наблюдали за парадом ретромотоциклов, показательными выступлениями каскадеров, а также смогли посмотреть на оригинальную мототехнику. Для любилетей музыки выступили местные коллективы и известные артисты – например, группа "Экибастуз" актера Александра Устюгова. Для молодоженов была открыта свадебная площадка, где пары могли произнести клятвы верности и скрепить свой союз обручальными браслетами.

Ранее мы рассказывали, как байкеры из 50 стран проехали по улицам Петербурга.

Фото: vk.com/id523856932

Видео: vk.com/mytorrente