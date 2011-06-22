В Петербурге пройдёт фестиваль старинной музыки EARLYMUSIC

Открытие состоится 6 октября.

В Петербурге с 6 октября по 4 ноября пройдет международный фестиваль старинной музыки EARLYMUSIC. 1721 ИМПЕРИЯ 2021 – главная тема фестиваля в этом году.

Тема выбрана неспроста. В 1721 году во время долгих празднований по случаю заключения Ништадтского мира, в день Казанской иконы Богородицы (в настоящее время празднуется 4 ноября) в Троицкой церкви на Старо-Петербургской стороне Петр I был провозглашен императором, наречен Отцом Отечества и Великим. Петербург стал столицей империи, а имперскость – основной идеей города.

Организаторы фестиваля подготовили для петербуржцев разнообразную и насыщенную программу, которую представят как в онлайн, так и в офлайн-формате. Откроет фестиваль русская, английская, итальянская, французская и немецкая музыка, которая охватывает столетие от 1675 года до 1775 года. Программа посвящена интровертным состояниям человека, погружающегося на дно собственной души, откуда он выходит благодаря свету, который дарит ему музыка. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль EARLYMUSIC был основан в 1998 году в Петербурге Элизабет Уайт (директором Британского Совета с 1998 по 2001 гг.), Марком де Мони и барочным скрипачом Андреем Решетиным. Фестиваль проходит ежегодно в сентябре в концертных залах и дворцах Петербурга и его пригородов.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся осенний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский фестиваль EARLYMUSIC