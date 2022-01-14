Фестиваль пройдет 27 июля в Рощино. Начало в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

27 июля состоится долгожданное главное музыкальное событие лета в Ленинградской области – фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Седьмое чудо света встречается с седьмым по счету фестивалем, объединяя магию музыки разных эпох, жанров и направлений.

Организатор фестиваля – симфонический оркестр Ленинградской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова в этом году соберет зрителей в Рощино. Начнется программа фестиваля на берегу Рощинского озера в парковой зоне, а главной сценой гала-концерта станет центральный стадион "Рощино арена".

Изящество академической школы, сочинения современных композиторов, неожиданные кроссоверы, драйв рок-культуры и неподражаемое звучание российских и зарубежных хитов в авторских версиях для симфонического оркестра вновь соединятся на одной сцене, создавая уникальный музыкальный опыт традиций и новаторства в одном грандиозном концерте.

На лофт-сцене фестиваля организаторы подготовили не только разнообразную музыкальную программу, но и развлечения для всей семьи. Показательные выступления, спортивные площадки, тематические развлекательные зоны интерактивное участие в которых станет увлекательным как для взрослых, так и самых юных гостей фестиваля.

Участники гала-концерта: Алексей Горшенев (Проект "Горшенев"), Владимир Кузьмин, Женя Любич, UZARI, Дмитрий Янковский, Ольга Пудова, Григорий Чернецов, группа "Беz Б", солисты вокальной и балетной труппы ФДМ, Эльвира Копылова, Павел Шмулевич, Дмитрий Гайворонский, Анастасия Ковила, "SUPERMOTIV", Александр Крючков, Владимир Розанов, "Rastrelli Cello Quartet", Мария Ильина, "Бис-Квит", "Вглубь Тумана".

Программа:

12:00 – начало программы на Лофт сцене. Ведущий - Тимофей Зудин.

16.00 – начало программы на основной сцене фестиваля "Рощино арена".

Ведущие гала-концерта - зажигательная Дарина Шарова и харизматичный Роман Каграманов.

Режиссер программы – Александра Победоносцева.

Балетмейстер-постановщик – Карина Петрусенкова.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: предоставлено организатором