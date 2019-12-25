Фестиваль Dance Open в Петербурге переносят на более поздний период

Деньги за билеты возвратят в полном объёме.

Команда международного фестиваля балета Dance Open объявила о его переносе. Мировые звезды в Петербурге обязательно будут, но не весной — подчеркнули организаторы.

Мы боролись и надеялись до последнего, цеплялись за любую ниточку, связывающую нас с возможностью все-таки провести Dance Open в апреле – но, увы, этого не случится. Вчера вышел ряд распоряжений, касающихся работы учреждений культуры и проведения массовых мероприятий, – сообщили организаторы

Фестиваль не отменяется совсем, а лишь переносится на более поздние даты. О появлении новой афиши и даты мероприятия организаторы сообщат заранее. Для всех, кто остался дома на карантине, запускают online-программу Dance Open.

Все билеты, купленные на официальном сайте www.danceopen.com , а также в официальной билетной кассе фестиваля, можно вернуть. Стоимость возвращается в полном объеме, фестиваль принимает на себя покрытие расходов на банковскую комиссию. Для тех, кто приобретал билеты иными способами, следует обратиться к тому же продавцу. Электронные билеты, приобретенные онлайн на официальном сайте фестиваля www.danceopen.com , будут отменены автоматически. Деньги вернутся на банковскую карту, с которой производилась оплата. Присутствовать лично в кассе при этом не нужно. Средства должны поступить на карту в течение 30 дней, в противном случае стоит обратиться в банк. Билеты купленные в кассе подлежат возврату с 30 марта по 30 апреля.

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Фото: ВК/ DANCE OPEN | международный фестиваль балета