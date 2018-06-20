Фестиваль "Чудо Света" стартовал в Петербурге

Мероприятие проходит у ТЮЗа. В этом году фестиваль принимает большое количество гостей.

В субботу, 20 апреля у ТЮЗа проходит фестиваль "Чудо Света". Отметим, что это уже третий весенний фестиваль света, который проводится в городе на Неве.

Под открытым небом развернулся настоящий световой театр: объемный звук, световые инсталляции, работы 3D дизайнеров, VR художников и чудеса дополненной реальности. Мероприятие сопровождается музыкой Моцарта и композициями современный лейблов.

Гости фестиваля отмечают, что пришло довольно большое количество людей. Отметим, что "Чудо Света" будет принимать публику два вечера, представления будут повторяться каждые 30 минут, поэтому шоу успеют насладиться все желающие.

Видео: Piter.tv